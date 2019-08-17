Tokat'ta motosiklet otomobille çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan Karayaka beldesi istikametine seyir halinde olan Yunus Ön yönetimindeki 60 KA 794 plakalı otomobil Kantar Caddesi kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu sırada sırada aynı yönde seyreden Hacı Kamış (21) yönetimindeki plakasız motosiklet otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Metehan Başara (22) ve otomobildeki Fadime Nur Temir (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobile yandan çarpan motosikletin hız göstergesinin 90 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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