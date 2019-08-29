HABER

Tokat'ta motosiklet takla attı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan motosikletteki 2 kişi öldü.

Tokat'ta motosiklet takla attı: 2 ölü

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan motosikletteki 2 kişi öldü.
Dün akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı beldesi Şerefli mevkiinde meydana gelen kazada, Muhammet Aldemir (41) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Aldemir olay yerinde hayatını kaybederken motosikletteki Seyfullah Özdemir (16) ise ağır yaralandı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta motosiklet takla attı: 2 ölüTokat'ta motosiklet takla attı: 2 ölü

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Kazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecekKazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecek
Kimse ne yaptığını anlayamadıKimse ne yaptığını anlayamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.