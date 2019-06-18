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Tokat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muhammed Mursi için Tokat Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar öğle namazı sonrasında Ali Paşa Camisi’nde bir araya geldi. Öğle namazının ardından Mursi için İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası Tokat Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını yapan Bekir Durupınar, ''Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olmuştur'' dedi.

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Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazıMursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
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