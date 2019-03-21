HABER

Tokat'ta nevruz kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

TOKAT'ta baharın habercisi olarak nitelendirilen nevruz, düzenlenen resmi programla kutlandı.

Tokat'ta nevruz kutlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta baharın habercisi olarak nitelendirilen nevruz, düzenlenen resmi programla kutlandı. Öğrencilerin de katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile birlikte kent protokolü katıldı. Program, protokol üyelerince nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Protokol üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler, nevruz ateşinin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu. Programa katılanlara yemek ikram edildi.
Nevruzun yeni bir gün ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, ''Nevruz baharın müjdeleyicisi, baharın gelişi demek. Nevruz demek, canlılık, yaşam, hayat, enerji demek. Bu Türk dünyasında eskiden beri kutlanan kültürümüzün geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün Türk dünyasının, Türkiye’mizin, Türk milletinin nevruzunu kutluyorum. Türk milletine sağlık, afiyet, mutluluk getirmesini diliyorum. Her zaman ve bugünde olduğu gibi birliğimize beraberliğimize, yükselmemize, huzurumuza, refahımıza katkı sağlasın diyorum'' dedi.
Kutlamalar, üniversite öğrencilerinin çektiği halay ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta nevruz kutlandıTokat'ta nevruz kutlandıTokat'ta nevruz kutlandıTokat'ta nevruz kutlandı

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
Liseliler farkındalık için tekerlekli sandalye ve bastonla gezdiLiseliler farkındalık için tekerlekli sandalye ve bastonla gezdi
Hakkari'de protokol nevruz ateşi üzerinden atladıHakkari'de protokol nevruz ateşi üzerinden atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Diyarbakır'da hareketlilik! Toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.