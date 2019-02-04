Tokat'ta öğrencilere 200 bin kitap dağıtıldı

Tokat'ta ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 200 bin kitap dağıtıldı.

Vali Ozan Balcı tarafından başlatılan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap bastırıldı. Kitapların dağıtımına Kemal Arat İlkokulunda başlandı.

Öğrencilere kitap dağıtan Vali Balcı, ana sınıfındaki öğrencilere "Ağustos Böceği ve Karınca" hikayesini okudu.

Vali Ozan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin önemine işaret etti.

Projeyi, "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında başlattıklarını aktaran Balcı, projeye başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamların başında olduğu heyetler, okul müdürleri, milli eğitim camiası ve velilerin destek verdiğini söyledi.

Balcı, "Biz de İl Valisi olarak eğitim camiasına, dolayısıyla ülkemizin geleceğine, Tokat'ın geleceğine, Tokat'ı inşa edecek sevgili çocuklarımıza destek veriyoruz." dedi.

Projenin başarılı olduğunu ifade eden Balcı, "Yaklaşık 200 bin kitap bastırdık çocuklarımız için. Tüm Tokat'taki anaokulu, ilkokul, ortaokuldaki 70 bine yakın çocuğumuzla bugün buluşturuyoruz." diye konuştu.