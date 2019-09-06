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Tokat'ta okul servisleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci servislerini denetleyerek, sürücüleri uyardı.

Tokat'ta okul servisleri denetlendi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci servislerini denetleyerek, sürücüleri uyardı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları, Uzunburun Mevkii'nde, trafik ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsurlar incelendi. Eksik donanımı bulunan araç sürücülerine, okullar açılana kadar eksiklerini gidermeleri için süre verildi. Okulların açıldığı tarihten itibaren yapılacak denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza uygulanacağı belirtildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, geçen eğitim ve öğretim yılında 776 sürücüye işlem yapıldığını, korsan taşımacılık yapan 13 aracın da trafikten men edildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bir önceki eğitim yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrenci taşıdığı esnada kaza yapan servis aracımız bulunmuyor. Bu yılda inşallah böyle devam ederiz. Bir önceki yıl servis araçları toplam 6 bin 841 kez denetlendi. Bu denetleme sonucunda da 776 araç sürücüsüne 113 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca 13 araç korsan taşımacılıktan dolayı trafikten men edildi. Bu denetimlerimiz bu dönemde ağırlıklı olarak devam edecek. Pazartesi günüden itibaren ek ekipler oluşturacağız. Servis odaları başkanı ve üyelerinin desteğiyle özellikle korsan taşımacılık yapan araçlara ağırlık vereceğiz. Bununla ilgili sürücülerimizden, başkanımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Hep beraber hareket edeceğiz. Güvenli bir trafik ortamı sağlamak ve çocuklarımıza güvenli bir taşıma sistemi oluşturmak amacıyla hep beraber mücadele edeceğiz."
'RENKLİ CAMLAR 1 YIL İÇERİSİNDE NORMAL CAM HALİNE GETİRİLECEK'
Trafikte renkli cam kullanan servis araçları konusunda yeni düzenlemelerin olduğunu kaydeden Bozkurt, "Sürücülere bir yıl süre verildi. Bu araçlarımızda fabrika çıkışı dahi olsa renkli camlar bir yıl içerisinde normal cam haline getirilecek. Bunun amacı gerek çocuklarımızın aileleri tarafından güvenli takibinin sağlanması, gerek bizim kontrollerimiz esnasında gerekse de ailenin dışarıdan baktığında çocuğun güvenli bir şekilde görünür hale gelmesi. Bunu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Servis araçlarımız tamamen beyaz cam olacak. Ayrıca araçlarda takip sistemi var. Bu sistem, ailelere çocuklarının okuldan hareket etme saatini, hangi sokak arasında devam ettiğini ya da beklediğini, yolda olup olmadığını takip imkanı sunuyor. Buradaki amaç da çocuklarımızın güvenli taşınması. Hem ailelerimiz rahat etsin hem de güvenli bir taşıma sistemi oluşturalım. Bu uygulamanın güvenlik açısında zorunluluğu var'' diye konuştu.

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Tokat'ta okul servisleri denetlendiTokat'ta okul servisleri denetlendiTokat'ta okul servisleri denetlendiTokat'ta okul servisleri denetlendi

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