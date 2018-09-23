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Tokat'ta ormanlık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında, Kaleardı Mahallesinde bulunan Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda duman ve ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alanda hasara yol açtığı öğrenildi.

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