Tokat'ta otomobil, büfenin önündeki içecek dolabına çarptı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak büfenin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada, iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde kent merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Altun yönetimindeki 60 HY 043 plakalı otomobil, sanayi yönüne seyir halindeyken, sürücü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kaldırımı aşan otomobil, Hasan Öztürk'e ait büfenin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.
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