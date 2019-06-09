Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Sivas karayolu üzeri Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Seyit Elibol (47) yönetimindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye uçtu. Sürücü Seyit ve oğlu Yesin Elibol (12) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arka koltukta sıkışan Melike (16), Hanife (22) ve Nur Elibol (45) ise ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka kapısı açılarak çıkarıldı. Kazayı sürücü Seyit Elibol yara almadan atlatırken, yaralanan 4 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

