Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Öztürk (32) idaresindeki 60 KK 264 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile Cemre Parlak (18), Ceren Parlak (15), Hakan Ocak (20), Yasin Özer (18) ve Abdurrahman Hanedar (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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