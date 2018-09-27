Tokat'ta otomobil hırsızlığı iddiası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistan uyruklu zanlı tutuklandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Özbekistan uyruklu Iskandar K. (23) çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlının, otomobil hırsızlığından sabıka kaydı olduğu belirtildi.
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