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Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı.

Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı. 3 büyükbaşın öldüğü kazada otomobil hasar gördü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolu, Kargın köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Halik Soğnacıoğlu yönetimindeki 58 FN 690 plakalı otomobil, aniden önlerine çıkan büyükbaş hayvanların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş öldü. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobilde ise hasar oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldüTokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü

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