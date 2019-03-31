Tokat'ta oy kullanma işlemi başladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Tokat 'ta seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile sandığa gelenlere, görevliler tarafından oy kullanma konusunda kısa bilgiler verildi. Ardından vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bitecek.

Mahalli idareler seçimlerinde il genelinde 1809 sandıkta 443 bin 58 seçmen oy kullanacak.

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