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Tokat’ta polislerin olduğu araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

Tokat’ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı.

Tokat’ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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