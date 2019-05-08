Tokat’ta Ramazan’a özel lezzet

Tokat’ta asırlardır Ramazan aylarına özel olarak nohut mayasından yapılan çörek damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Tokat’ta yüzyıllardır Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan çörek, tuzsuz ve şekersiz olarak doğal nohut mayasında yapılması nedeniyle tercih ediliyor. Yılın 11 ayı simit ve yağlı ekmek yapan fırınlar Ramazan ayında çörek imal ediyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Yemekten sonra çay veya süt ile tüketilen çörekler hazmı kolaylaştırıyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılan 600 gramlık çörek 7.5 lira, 750 gramlık çörek ise 10 liradan satılıyor. İl dışında da gelen siparişler kargo veya otobüslerle gönderiliyor.

Nohut mayasından yapılıyor

Ramazan çöreğini diğer çöreklerden farklı kılan özelliğinin nohut mayası, şekersiz ve tuzsuz olması olduğunu ifade eden Mustafa Kiriş, “Nohut mayası olmazsa olmazlardan. Herhangi bir katlı maddesi olmadan doğal olarak yapmış olduğumuz Ramazan çöreği hem sağlık açısından iyi hemde oruç tutanlar için aynı zamanda bir besin kaynağı. Mide de ağrı, şişkinlik yapmaz, şeker hastalarına iyi gelir” dedi.

İftar yemeklerinden sonra çayla sütle cevizli çöreğin ikram edildiğini ifade eden Kiriş, ”Önceki yıllara göre talep havaların sıcak gitmesi ve günün kısa olmasından dolayı beklediğimiz ölçüde değil. Çörek fiyatları uygun. 750 gramlık cevizli üzümlü çörek 10 liradan satıyoruz. İçerisine konulan malzemeye göre fiyatları değişiyor” diye konuştu.

Uzun yıllardır çörek imal eden Murat Kablan ise Tokat’ta birçok fırının Ramazan ayında simit ve yağlı üretimine ara vererek çörek imalatı yaptığını kaydetti. İşlerden memnun olduklarını ifade eden Kablan, “Ramazan çöreği tavalara konulduktan sonra önce ısıtıyoruz. Fırından çıkartarak bir süre kabarmasını bekliyoruz. Kabardıktan sonra odun ateşinde yanan taş fırına atıyoruz. Yaklaşık 15 dakika da pişmiş oluyor” ifadelerini kullandı.