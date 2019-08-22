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Tokat’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 00:53 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerini su bastı.  Kent merkezinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatan yağış işyerlerini de etkiledi. Yüksek Kahvenin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sokak üzerinde bulunan bir fırındaki 100 çuval un kullanılamaz hale geldi. Yağmurun dinmesi ile esnaflar su basan dükkânlarını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde ise sağanak yağış sele neden oldu. Belde içerisinden geçen derenin taşması sonucu kaldırımlar ve tarım arazileri zarar gördü.

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Tokat’ta sağanak hayatı olumsuz etkilediTokat’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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