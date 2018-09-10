Tokat'ta sahte içki operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ta, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, 99 şişe sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde, İstanbul'dan Erbaa'ya gelen yolcu otobüsünün şoförünü ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin otobüste yaptığı aramada; F.T.'ye (24) ait 4 koli içine gizlenen 20 şişe sahte rakı, 79 şişe sahte viski, 99 sahte tekel bandrolü, 23 sahte Yunan bandrolü ve hava yolu şirketine ait 21 sahte bagaj kuponu ele geçirildi. F.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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