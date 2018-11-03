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Tokat'ta sahte içki üretimine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 45 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tokat'ta sahte içki üretimine 2 tutuklama

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 45 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Dökmetepe köyünde kaçak olarak içki imal edildiğini tespit eden jandarma ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Köyde ikamet eden Ü.T.'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, çeşitli boyutlarda plastik su deposu ve alkol damıtımın da kullanılan malzemeler, bidon ve cam şişelere doldurulmuş vaziyette 10 litre sahte rakı, bin 45 litre sahte şarap, 900 gram anason, 25 kilogram kuru üzüm, 9 kilogram üzüm posası, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 22 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ü.T. ve S.S. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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