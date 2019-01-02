Tokat'ta sahte para operasyonu

Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, Ş.U.K ve H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde, iki farklı seri numaralı 50'şer liralık 330 sahte banknot ele geçirdi.

Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

