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Tokat'ta şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Kentte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla Tokat Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Piyade Yüzbaşı Çağlar Halli'inin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen dua ile son buldu.

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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
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