HABER

Tokat'ta şehitlerin isimleri okullara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 10 okula, terörle mücadele operasyonları sırasında şehit olan asker ve polislerin isimleri verildi.

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 10 okula, terörle mücadele operasyonları sırasında şehit olan asker ve polislerin isimleri verildi. Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesine ise 1970 yılında Ankara'da karşıt görüşlü öğrenciler tarafından öldürülen Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı verildi.
Terörle mücadele operasyonları sırasında şehit düşen 10 asker ve polisin isimleri, Tokat'ta doğdukları ilçelerdeki okullara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Ad Verme Komisyonunun önerisi ve Valiliğin onayı ile Turhal Üçyol İlkokulu'na Şehit Halil Gedik, Turhal Kat İlk/Ortaokulu'na Şehit Yalçın Öztürk, Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Şehit Yusuf Parlak, Yeşilyurt Anaokulu'na Şehit Ali Gülhan, Zile İmam Hatip Ortaokulu'na Şehit Emre As, Zile Derebaşı İlkokulu'na Şehit Ömer Çakır, Niksar İmam Hatip Ortaokulu'na Şehit Bülent Ay, Niksar Gökçeli İlkokulu'na Şehit Necmettin Yiğit İlkokulu, Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlkokulu'na Şehit Adem Gövce, Erbaa Karayaka İlkokulu'na ise Şehit Sait Uslu'nun adı verildi. Ayrıca, 1970 yılında karşıt görüşlü öğrenciler tarafından Ankara'da öldürülen Ülkücü Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı da memleketi Zile'de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kütüphanesine verildi.
OKULUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Çat beldesinde bulunan Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlkokulu'nun ismi de 'Şehit Adem Gövce' olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, beldede daha önce ilk ve ortaokul olarak tek çatı altında hizmet veren okulun daha sonra ilkokul ve ortaokul olarak ayrıldığını, ancak her ikisinin de 'Şehit Ragıp Yılmaz' ismini taşıdığını ifade etti. Yetkililer, bu karışıklığın giderilmesi için ilkokul kısmına 'Şehit Adem Gövce' isminin verildiğini, ortaokuldaki ismin aynen korunduğunu ifade etti.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
DHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldıDHA DIŞ - IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldı
Silivri'de deniz kahverengiye büründüSilivri'de deniz kahverengiye büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.