Tokat'ta şehitlerin isimleri okullara verildi

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 10 okula, terörle mücadele operasyonları sırasında şehit olan asker ve polislerin isimleri verildi. Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesine ise 1970 yılında Ankara'da karşıt görüşlü öğrenciler tarafından öldürülen Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı verildi.

Terörle mücadele operasyonları sırasında şehit düşen 10 asker ve polisin isimleri, Tokat'ta doğdukları ilçelerdeki okullara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Ad Verme Komisyonunun önerisi ve Valiliğin onayı ile Turhal Üçyol İlkokulu'na Şehit Halil Gedik, Turhal Kat İlk/Ortaokulu'na Şehit Yalçın Öztürk, Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Şehit Yusuf Parlak, Yeşilyurt Anaokulu'na Şehit Ali Gülhan, Zile İmam Hatip Ortaokulu'na Şehit Emre As, Zile Derebaşı İlkokulu'na Şehit Ömer Çakır, Niksar İmam Hatip Ortaokulu'na Şehit Bülent Ay, Niksar Gökçeli İlkokulu'na Şehit Necmettin Yiğit İlkokulu, Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlkokulu'na Şehit Adem Gövce, Erbaa Karayaka İlkokulu'na ise Şehit Sait Uslu'nun adı verildi. Ayrıca, 1970 yılında karşıt görüşlü öğrenciler tarafından Ankara'da öldürülen Ülkücü Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı da memleketi Zile'de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kütüphanesine verildi.

OKULUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Çat beldesinde bulunan Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlkokulu'nun ismi de 'Şehit Adem Gövce' olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, beldede daha önce ilk ve ortaokul olarak tek çatı altında hizmet veren okulun daha sonra ilkokul ve ortaokul olarak ayrıldığını, ancak her ikisinin de 'Şehit Ragıp Yılmaz' ismini taşıdığını ifade etti. Yetkililer, bu karışıklığın giderilmesi için ilkokul kısmına 'Şehit Adem Gövce' isminin verildiğini, ortaokuldaki ismin aynen korunduğunu ifade etti.

