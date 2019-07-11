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Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 21:14 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Akşam saatlerinde Niksar ilçe merkezinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan şiddetli fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Bahçelievler Mahallesi ve Melih Gazi Mahallesinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İlçede bir çok noktada ise fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirterek , "Ekiplerimiz ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmak için gayret gösteriyorlar. Önceliğimiz can güvenliğini tehlikeye sokan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada bizi sevindiren tek nokta can kaybı yaşanmaması" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurduTokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurduTokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurduTokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

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