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Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:17 | Son Güncelleme

 TOKAT merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat, Çorum ve Amasya illerinde silah kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 baretta marka tabanca, 1 Glock marka tabanca, 1 Sigsauer marka tabanca, 1 Browning marka tabanca, 1 HS-9 marka tabanca, 1 Bernardelli marka tabanca, bulundurma ruhsatı farklı ikamette olan 2 Sarsılmaz marka tabanca, 7 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 26 tabanca şarjörü, bin 486 tabanca mermisi, 237 av tüfeği fişeği, 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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