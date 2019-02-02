Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü

Tokat'ta bir mahallede istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Küçükbeybağı Mahallesi Yeşilbağ Caddesi'ndeki yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünde bir süre önce toprak kayması oluşması üzerine bu alan, tahtalarla desteklenerek önlem alınmıştı.
Çökme yaşanan alanın yaklaşık 30 metrelik bölümü olan ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Evleri'nin istinat duvarını oluşturan kısmı, sitenin bahçesine çöktü.
Belediye ekipleri, toprağın kaldırılması ve çöken alanın onarılması için çalışma başlattı. Alan, güvenlik şeridine alındı.
Esnaf Kefalet Kooperatifi Evleri yöneticisi Nurettin Kura, AA muhabirine, duvarın iki yıl önce yapıldığını belirterek, "Duvar gece çöktü. Tesellimiz can kaybı veya yaralanmanın olmaması." dedi.
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