Tokat'ta sokak hayvanları için kermes

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Tokat Belediyesi, Gençlik Merkezi, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Tokat Hayvan Hakları Koruma Gönüllüleri tarafından sokak hayvanlar için kermes düzenlendi.
Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Tokat Hayvan Hakları Koruma Gönüllüleri tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde gıda kermesi düzenlendi. Düzenlenen kermese Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Doğa ve Milli Parklar Tokat Şubesi Müdür İhsan İkinci, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, hayvanseverler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yaratılış deyince sadece insan anlaşılmıyor. Yaratılan insanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler hepsi Allah'ın yarattıklarıdır. Hep beraber bu dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda da birbirimize de sahip çıkmamız canlıların da birbirini koruması gerekiyor. Burada da asıl biz insanlara görev düşüyor. Yani canlıya sahip çıkmak. Hayvanlara sahip çıkmak. Bitkileri ve ağaçları korumak bize düşen en en önemli görevlerden birisi. Onun için bugün biz burada böyle güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Eroğlu ve beraberindekiler kermesi gezdi.
Evlerinde çeşitli yemekler hazırlayarak gıda kermesine getiren öğrenciler ise, sokak hayvanların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere getirdikleri pasta, börek ve yemekleri satmak için birbirleri ile yarıştılar. Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Sıla, hayvanları çok sevdiğini, bugün sattıkları gıdaların gelirlerini hayvanlara gideceğini söyledi.
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