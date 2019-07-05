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Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Tokat’ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkinden şehir merkezine seyir halinde olan Zehra O.

Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkinden şehir merkezine seyir halinde olan Zehra O. idaresindeki 60 TL 549 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı şahıs ambulansla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza mahallinde bölge trafik ekipleri çalışma yaptı.

Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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