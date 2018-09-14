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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet heykel ele geçirdi.  Tokat İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca dün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardından, Tosunlar köyündeki M.U.'ya (31) ait evde arama yaptı. Aramada 4 adet heykel ele geçirildi.

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet heykel ele geçirdi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca dün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardından, Tosunlar köyündeki M.U.'ya (31) ait evde arama yaptı. Aramada 4 adet heykel ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.U. da gözaltına alındı.

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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

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