Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen heykel ve kabartma bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosunlar köyünde yaşayan M.U'nun evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 parça heykel ve kabartma ele geçirildi.
M.U. gözaltına alındı.
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