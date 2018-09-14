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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 parça heykel ve kabartma ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen heykel ve kabartma bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosunlar köyünde yaşayan M.U'nun evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 parça heykel ve kabartma ele geçirildi.

M.U. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbaa Helenistik dönem Jandarma operasyon tarihi eser Tokat

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