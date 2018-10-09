Tokat'ta tarihi eser operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kale köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri dün köydeki bir ev ve işyerinde arama yaptı. Aramada çeşitli dönemlere ait bir ejderha figürlü heykelcik, anahtar, testi, dedektör, ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili, akraba oldukları öğrenilen F.B. ve F.B. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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