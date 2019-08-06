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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 857 sikke, 107 makineli tüfek mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda ulaşılan tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Topçam Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 107 makineli tüfek mermisi, 4 av tüfeği, bir havalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, 857 sikke, 17 tabanca mermisi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ev sahibi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma tarihi eser operasyonu Tokat

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