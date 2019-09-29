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Tokat'ta tarihi yapılar restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

TOKAT kent merkezindeki sivil mimari örneği tarihi evlerin sokak cephelerinin restorasyonu için çalışma başlatıldı.  Tokat Valiliği, Tokat İl Özel İdaresi ve Belediye tarafından kente tarihi sokaklarda bulunan sivil mimari yapıların sokak cephelerinin güzelleştirilmesi için 20 kişilik özel ekip kurdu.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT kent merkezindeki sivil mimari örneği tarihi evlerin sokak cephelerinin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Tokat Valiliği, Tokat İl Özel İdaresi ve Belediye tarafından kente tarihi sokaklarda bulunan sivil mimari yapıların sokak cephelerinin güzelleştirilmesi için 20 kişilik özel ekip kurdu. Restorasyonda kullanılacak malzeme alımının gerçekleştirilmesinin ardından, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylı projeleri bulunan Bey Sokak ve Bey Hamam Sokak'taki evlerde uygulamalara başlandı. Restorasyon çalışmasının başlanması için düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kız Meslek Lisesi'nin orada bir meydan proje düşüncemiz var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile de görüştük. Bir yer bulduk, oraya lisemizi taşıdıktan sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Altının 3 katlı otopark olacağı tarihi dokuya güzel uygun bir meydan yapacağız. 20 kişiden oluşturulan restorasyon ekibi kurduk. 1 Eylül tarihinden itibaren de bu ekiple başlayarak restorasyon atölyesini kurduk. Bey Sokağında 70'den fazla sivil mimari olan tescilli binanın hem çatılarını, hem dış cephelerini, hem de boyalarını usulüne uygun yaparak Tokat turizmine kazandıracağız" dedi.

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