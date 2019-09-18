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Tokat'ta, Tarım Fuarında hayvan yarışmaları düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi’nin desteğiyle Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tarım Fuarı ziyarete açıldı. Kent merkezinde kapalı pazar yeri olarak kullanılan alanda düzenlenen törenle açılan Tarım Fuarı'na farklı illerden yaklaşık 200 firma katıldı. Açılış öncesinde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından buzağı yarışması düzenlendi. Buzağılar jüri ve protokol önünde yürütülerek aralarından en güzeli seçildi. Fuarda ayrıca koyun, keçi ve mandalar arasında da yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler ve başarı belgeleri verildi.

Açılışta konuşan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı İlhan Köten, "İlimiz hayvancılık potansiyeli açısından ülke genelinde söz sahibi illerden bir tanesidir. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30’luk kesimi geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. İlimizdeki hayvan sayısında ciddi artış gözleniyor'' dedi.

Tokat Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik fuarın tarihini bu yıl daha erkene çekerek soğuk hava nedeni ile yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarını belirterek, ''Fuar kapsamına gıda, hayvancılık, yöresel ürünleri ekledik. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Tokat için olmazsa olmazlarımız" diye konuştu.

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