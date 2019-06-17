Tokat’ta tır devrildi, su kolileri yola saçıldı

Tokat’ta su yüklü tır yan yatarak diğer şeride geçti. Maddi hasarla atlatılan kazada yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar ilçesinden yüklediği suyu Turhal ilçesine götüren Yılmaz P. İdaresindeki 60 NP 306 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. D 850 Karakaya köyü yakınlarında yola yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen tır taşıdığı su kolileri yola saçıldı. Duble yol tek taraflı olarak ulaşıma kapandı. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayı yara almadan atlatan Yılmaz P. Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini ifade ederek, “Lastik patlayınca tır yan yattı. Ben kazayı yara almadan atlattım ama tırda hasar var. 26 ton su yüklü idi” diye konuştu.



