HABER

Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobildeki 2 polis öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

TOKAT’ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşpınar köyü yakınlarında yaşandı. Artova’dan Tokat il merkezine seyir halindeki Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27) olay yerinde yaşamını yitirirken, Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü Emin Adıgüzel gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından polis memuru Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cansız bedenleri otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren polis memurlarının Yeşilyurt ilçesinde görevli oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü. Kazanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Balcı üzgün olduklarını belirterek, polislerin izin saatinde kazanın meydana geldiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Adana’da uyuşturucu operasyonuAdana’da uyuşturucu operasyonu
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdüAntalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.