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Tokat'ta "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı, 38 uyuşturucu hap, 21,88 gram skunk ve 803,32 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Diğer 7 kişi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Tokat torbacı tutuklama uyuşturucu operasyonu

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