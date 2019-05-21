Tokat'ta trafik kazası: 2 polis memuru yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artova'dan Tokat yönüne giden Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin arkadaşları oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. Tırın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşpınar köyü mevkisinde, tır ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri tır ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular. Başımız sağ olsun. İki kızımızda yaralı onlar da hastane intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." dedi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.

