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Tokat’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye Köprüsü yakınlarında ilçe merkezine seyir halinde olan E.G.

Tokat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye Köprüsü yakınlarında ilçe merkezine seyir halinde olan E.G. idaresindeki 60 NP 383 plakalı hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halinde olan A.K.’nın kullandığı 34 RB 1782 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Araç sürücülerinin yara almadan atlattığı kazada hafif ticari araçta bulunan G.G. ve Y.G yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 2 yaralı

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