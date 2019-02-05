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Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

Tokat’ta eski Turhal yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Kemalpaşa köyü istikametine seyir halinde olan S.A.

Tokat’ta eski Turhal yolu üzerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 7’si öğrenci 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Kemalpaşa köyü istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 60 FH 758 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu özel servis ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 7’si öğrenci 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza anı müdürlük binasının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Otomobil sürücüsü S. B.’nin aracından inerek kendisini yol kenarına atması kameralara yansıdı. Trafik ekipleri bir süre trafiğe kapanan yolu açarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 7’si öğrenci 10 yaralı
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