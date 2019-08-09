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Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde traktör ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Nato yolu sanayi kavşağında O.D.

Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde traktör ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Nato yolu sanayi kavşağında O.D. (24) idaresindeki 45 AAR 883 plakalı panelvan tipi araç ile B.A. (47) idaresindeki 60 ZD 747 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile birlikte traktör yan yatarak devrilirken, diğer araçta da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla panelvan araçta bulunan 5 kişi ile traktörde bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 9 yaralı Zile Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

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