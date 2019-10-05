HABER

Tokat'ta traktör römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Tokat'ta traktör römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde, pikniğe gidenleri taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçenin Oğulbey köyünde, pikniğe gidenleri taşıyan, Halil Mutlu yönetimindeki 60 AAP 199 plakalı traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak devrildi.

Ters dönen römorkta bulunan Şerife Karabulut hayatını kaybederken, Hasan Karakurt, Mehmet Yavaş, Mahmut Yürekli, Fadik Yürekli, Fatma Özgül, Mediha Aksoy ve Zeynep Hanoğlu yaralandı.

Römorkun altında kalan yaralıları bulundukları yerden Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mutlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Berkay göz yaşları arasında toprağa verildiBerkay göz yaşları arasında toprağa verildi
Kanser hastaları için köpek balığı getirttiKanser hastaları için köpek balığı getirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almus Piknik römork Tokat trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Dışlandığı için intihar ettiği iddia edilen Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

İntihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Liseli Tuana, ölmeden önce 'uçacağım sonsuzluğa' notu bırakmış...

Acı olay... 'Bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim'

İş yerinin önündeki ağaçları kesen esnafa belediyeden 50 bin TL para cezası

Bunu yapan esnafa belediyeden 50 bin lira ceza

Şakanın sonu hastanede bitti

Şakanın sonu hastanede bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.