Tokat'ta ulaşıma kar engeli

İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.
Kara yollarının küreme araçları ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve çekiciler mahsur kaldı.
Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.
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