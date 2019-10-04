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Tokat'ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Üniversitesince düzenlenen konferansa Türkiye, Pakistan, Nijerya, Cezayir, Uganda, Libya ve bazı Afrika ülkelerinden akademisyenler katıldı - Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan: - "Pakistan ve Türkiye coğrafya olarak komşu değil ancak kültür, düşünce, insan ve fikir olarak aynıdır"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince, Türkiye, Pakistan, Nijerya, Cezayir, Uganda, Libya ve bazı Afrika ülkelerinden akademisyenlerin katılımıyla "2. Uluslararası İşletme ve Ekonomideki Güncel Konular Konferansı" düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan, etkinliğe katıldıkları için memnun olduklarını söyledi.

Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Prof. Dr. Jan, "Pakistan ve Türkiye coğrafya olarak komşu değil, ancak kültür, düşünce, insan ve fikir olarak aynıdır. Burada ortak nasıl çalışabiliriz konusunu tartışacağız. Umarım bu konuda başarılı oluruz." dedi.

IM Sciences Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani ise konferansa Türkiye, Pakistan, Nijerya, Cezayir, Uganda, Libya ve diğer bazı Afrika ülkelerinden katılım olduğunu söyledi.

Türkiye'de insanların kendilerine oldukça hoşgörülü ve saygılı davrandığını belirten Ghani, "Geçen sene yapılan konferansa katılan Pakistanlı akademisyenlerin sosyal medya paylaşımlarında oldukça fazla olumlu geri dönüş aldık. Bu tür konferanslar ilişkileri güçlendirir. Bundan sonraki süreçte Pakistan’dan iş adamları getirmeyi planlıyoruz. Pakistan ile Türkiye arasında oldukça iyi ilişkiler var. İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin de geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum."diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin de üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerinin 15 fakültesi ile 35 bini aşan öğrencisi ve bin 500 civarında da uluslararası öğrencisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, "Uluslararası bir üniversite olma anlamında üniversitemiz her gün kendini güncelliyor. Yapılan bu konferans gibi benzer etkinlikler bu amacı perçinliyor. Önümüzdeki yıllarda da bu gibi uluslararası konferansları ve etkinlikleri daha çok destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
2nd International Conference on Contemporary Issues in Business- Tokat Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

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