Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.U. ve H.Ç'nin araç kiralayarak İstanbul'dan Tokat'a uyuşturucu hap getirecekleri bilgisine ulaştı.

Ekipler, Zile ilçe girişinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, yoğurt kabına gizlenmiş 690 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

