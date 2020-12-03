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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

03.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Tokat’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Tokat’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Almus ve Turhal ilçelerinin yanı sıra İstanbul’da yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş ve evleri ile araçlarında yapılan aramada 154 adet ecstasy hap, 42,20 gram skunk maddesi, 7,58 gram kubar esrar maddesi, 1,39 gram toz esrar maddesi, 1,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,07 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri Tokat Adliyesinde tutuklandı.

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