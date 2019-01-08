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Tokat'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat-Turhal karayolunda yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul’dan Tokat’a gelmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.B.A.’ya ait kol çantasının iç astar kısmına gizlenmiş 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. G.B.A. ile birlikte bağlantılı oldukları öğrenilen B.B., O.C. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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