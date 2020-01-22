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  4. Tokat’ta yaban hayvanları için 5 ton yem

Tokat’ta yaban hayvanları için 5 ton yem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan ormancılar şehir etrafındaki yüksek noktalara yaban hayvanları için 5 ton yem bıraktı.Tokat’ta yoğun kar yağışı alan şehrin etrafındaki yüksek noktalarda yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kuru yonca ve buğday bırakıldı.

Tokat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan ormancılar şehir etrafındaki yüksek noktalara yaban hayvanları için 5 ton yem bıraktı.
Tokat’ta yoğun kar yağışı alan şehrin etrafındaki yüksek noktalarda yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kuru yonca ve buğday bırakıldı. Gıjgıj dağı zirvesinde gerçekleşen çalışma ile yaban hayvanlarının yer yer 50 santimi bulan kar örtüsü kalkana kadar aç kalmaması hedefleniyor.

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