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  4. Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Vali Ozan Balcı'nın da katılımıyla, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara 5 ton yem bırakıldı.

TOKAT'ta Vali Ozan Balcı'nın da katılımıyla, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara 5 ton yem bırakıldı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında aç kalmaması için harekete geçti. İl genelinde farklı bölgelerde buğday ve yoncadan oluşan toplam 5 ton yem doğaya bırakıldı.
Etkinliğe katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, "İnsanlarımızın refahını yükseltirken, huzuruna katkı sağlarken, bir taraftan da müthiş bir ağaçlandırma faaliyetimiz var. Bu sene sadece 240 bin tane ceviz ağacı dikildi. Bu memleketimize, börtüsüne, böceğine, havasına, suyuna katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yaban hayvanlarını da önemsiyoruz. Hatta bütün hayvanları önemsiyoruz. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. Hayvana merhameti olamayanın insana da merhameti olmaz denilir. Türk toplumu da merhametli bir toplumdur'' dedi.

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