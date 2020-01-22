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  4. Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Vali Ozan Balcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Gıj Gıj mevkisinde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketi insanıyla, doğasıyla sevdiklerini söyledi.

Bir taraftan vatandaşların refahını artırıp huzuruna katkı sağlarken diğer taraftan ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Balcı, "Bütün hayvanları önemsiyoruz. Bu kapsamda doğaya, vatandaşlara da güzel örnek olabilmek için yem bıraktık." dedi.

Türk toplumunun merhametli olduğunu vurgulayan Balcı, "Hayvanların aç bırakılmaması, korunması anlamında bu sembolik faaliyeti önemsiyorum. Sahipsiz hayvanları da önemsiyoruz. Hayvan hastanesi kurmak için çalışmalarımız var. Ayrıca hayvan ambulansı temin etmeye çalışıyoruz. Özel İdare bünyesinde sahipsiz hayvanların tedavisi için bütçe ayırdık. Hayvanları korumalıyız." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci de geçen yıl yaban hayvanları için doğaya besi yemi, ot, yonca ve yemek artıkları olmak üzere 4 bin 600 kilogram yiyecek bıraktıklarını bildirdi.

Bu yıl kış döneminde 5 ton yemin doğaya bırakılacağını anlatan İkinci, "Yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarında aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacının giderilmesi amaçlanırken, aynı zamanda onların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına neden olmasının önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Balcı, İkinci ve görevliler doğaya yem bıraktı.

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