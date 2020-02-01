Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde doğada rastlanması zor olan, nesli tehlike altındaki yaban kedisi (Felis silvestris), yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in (38) kurduğu fotokapanla görüntülendi.

İstanbul’da özel bir şirkette bilgisayar teknikeri olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Kenan Kesmez, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde, yaban hayatı araştırmaları yapmaya karar verdi. Kesmez, 9 ay önce Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için güneş enerjisi ile çalışan ve kaydettiği görüntüleri internet aracılığıyla aktaran vatandaşların da anbean video paylaşım sitesi üzerinden canlı izleyebileceği fotokapan sistemi kurdu. 30 Ocak günü, yaban kedisi kameralara yansıdı. Fotokapan yakınlarında bir süre gezinen yaban kedisi, daha sonra uzaklaştı.

Sistemin ARGE çalışmalarına 2 yıl önce başladığını ifade eden Kenan Kesmez, bu sayede nesli tehlike altında olan ve kolay kolay kameralara yakalanmayan yaban kedisini canlı olarak izleyebildiklerini söyledi.

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