HABER

Tokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yaşanan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yaşanan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kent merkezinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak sonrası tarihi bina olan Yüksek Kahve'nin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sabah erken saatlerde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri temizlik çalışmalarına başladı. Tokat Belediyesi ekipleri çevrede temizlik çalışmaları yaparken, zabıta ise hasar tespitinde bulundu.
Sağanak nedeniyle dükkanının camı kırılan Arif Çağlar, "Su burada birikince cama baskı yaptı ve kırıldı. İçeriyi su bastı ve bizi perişan etti. 25-30 bin lira civarında zararımız var" dedi.
Şiddetli yağış sonrası dükkanları su basan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Dün akşam saatlerinde Tokat'ta çok yoğun bir sağanak yağışla karşılaştık. Cenabı Allah'ın rahmeti, bereketi. Bu anlamda Allah'ta gelen her şeyin başımızın üstünde yeri var. Bir sokağımızda yağışlar sonrasında esnafımızın dükkanlarını sular bastı. Akşam hem esnafımız hem de belediyemiz olarak bu sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. Şimdi ise sabahtan tekrar geldik. Ne gibi zararlar olduğuna dair tespitler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz şu an hasar tespiti yapıyorlar. Her türlü zararları neyse biz belediye olarak yardımlarımızı yapacağız. Onların yanlarında olacağız. Devlet bunun için vardır. Bizler hep milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldıTokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldıTokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldıTokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Karaman’da tıra çarpan otomobil refüje çıktı: 1 yaralıKaraman’da tıra çarpan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.